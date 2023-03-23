«Не хрен лезть в мой дом»: Герой России ответил Кирби на оскорбление пилота Герой России Толбоев назвал идиотом Джона Кирби за его слова в адрес пилота Су-27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Магомед Толбоев

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев назвал в разговоре с NEWS.ru идиотом представителя Белого Дома Джона Кирби за его слова в адрес пилота Су-27, сбившего американский беспилотник в Черном море. Он также назвал идиотом и психом президента США Джо Байдена. Толбоев сказал, что с Россией лучше не шутить и призвал американцев не «лезть в мой дом».

Cам Кирби идиот. И президент США — идиот, псих рожденный. Вот так и напиши, я сказал конкретно. Пусть не шутят, шутливые они, очень много шутят. С Россией не надо шутить, не хрен лезть в мой дом, — сказал Толбоев.

23 марта на брифинге Кирби заявил, что награждение сбивших дрон США российских пилотов — «оскорбительно и нелепо». По его мнению, нельзя давать награду военным за то, что они врезались в беспилотник. Кирби полагает, что действия российских пилотов были опасны, а самих военных Кирби назвал идиотами.

22 марта Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ проведения специальной военной операции. Пилоты стали кавалерами ордена Мужества.