Названы условия возобновления торговых связей России и Запада Аналитик Разуваев: разморозка активов РФ будет шагом к началу торговли с Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для возобновления торговых связей с Западом прежде всего необходимо разморозить резервы как Банка России, так и частных лиц, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, вторым условием станет ремонт «Северных потоков» за счет Запада. Кроме того, там должны гарантировать, что требования РФ в плане безопасности были услышаны.

Чем быстрее начнется этот диалог, тем лучше. Это экономически здравый смысл. Но я уверен, что российская сторона потребует шагов навстречу. Прежде всего это разморозка резервов не только Банка России, но и частные деньги. Также это ремонт «Северных потоков» за счет Запада. Плюс они должны сказать, что услышали Россию в плане безопасности, о чем заявлял Владимир Путин, — заявил Разуваев.

Также экономист выразил мнение, что диалог между Россией и Западом точно возобновится, если президентом США станет Дональд Трамп. При этом рецессия может подтолкнуть Вашингтон к началу торговли с РФ до выборов главы государства, добавил эксперт.

Ранее Путин заявил, что если сохранятся текущие темпы развития, то у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира. По его словам, экономика страны растет и это факт, который фиксируют различные международные организации.