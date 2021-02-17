Названы самые важные навыки, которые даёт бизнес-образование

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Стало известно, какие навыки важнее всего приобрести студентам во время обучения предпринимательству. Прежде всего это умение вести командную работу, устное и письменное общение, управление и критическое мышление. Об этом говорится в результатах исследования (есть в распоряжении NEWS.ru) Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, который проанализировал 63 программы и курса обучения из в университетах 24 стран.

Кроме того, немаловажными оказались анализ, принятие решений и презентация в устной и письменной форме. В свою очередь, критически необходимыми навыками преподавателей оказались наличие предпринимательского опыта и погружённость в проблемную область — как минимум, с точки зрения интереса к новостям и разработкам. Также играет роль наличие тесных рабочих контактов с внешней средой.

В России в настоящее время отмечается бум предпринимательских курсов, но пока их не так много в университетах. Вместе с тем, по данным Глобального мониторинга предпринимательства, далеко не все люди видят перспективы ведения бизнеса в России.

Во-первых, Россия занимает предпоследнее место среди всех изученных стран по доле респондентов, указавших, что они видят хорошие возможности для запуска своего дела, а также по доле тех, кто считает, что в их стране легко начать бизнес (около 30%). Во-вторых, Россия занимает одно из последних трех мест среди всех изученных стран (всего около 50) по доле респондентов, отметивших, что у них хватает знаний, навыков и опыта для начала своего дела (около 35% против 65% в США), — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. В частности, это перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Программа стартовала в марте прошлого года и предусматривала займы сроком на один год по нулевой ставке на зарплаты сотрудникам. Второй вид поддержки — дополнительное снижение на 2–3 п. п. стоимости льготных кредитов для МЧС за счёт субсидий банкам. Чтобы получить такой заём, надо будет к декабрю текущего года увеличить персонал на 10% по сравнению с январём.