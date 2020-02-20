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Чаще всего россияне приобретают биологически активные добавки, действующие на организм в целом. Доля продаж таких средств в 2019 году составила 30,8% в рублях. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Вместе с тем, значительная популярность у добавок, влияющих на пищеварительную (21,2%), репродуктивную (10,1%) центральную нервную (10%) системы.

Замыкают пятёрку средства для поддержки сердечно-сосудистой системы (4,5%).

Стоит отметить, что наибольший прирост продаж в 2019 году наблюдается у БАДов для иммунной системы (62,1% в сравнении с 2018 годом) и добавок для применения при заболеваниях костной системы (49,3%).

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году в России продали 323,7 млн упаковок биологически активных добавок на сумму 63,4 млрд рублей.