Названы самые «хайповые» направления бизнеса в Сети

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Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о самых перспективных направлениях бизнеса в Сети.

Если говорить про то, что сегодня является действительно хайповым, то это всё, что связано с мобильностью, любые мобильные платформы, мобильные приложения, мобильные операционные системы, мобильные сервисы. И это не только, что у тебя в телефоне. Это могут быть технологии, которые помогают быть тому, что у тебя в телефоне. Некие прослойки, некое ПО, которое стоит между телефоном и сервисом на той стороне, — сообщил директор РАЭК.

При этом, по его словам, «никто никогда заранее не скажет, что определённое направление выстрелит». Также Плуготаренко высоко оценил потенциал развития онлайн-торговли в России. По его словам, последний «бесконечен».

Мы можем в 10 раз сейчас увеличить объёмы, которые торгуются онлайн, и тогда приблизимся, к примеру, к Великобритании по этому объёму. Хотя абсолютные показатели очень большие, по-моему, 4,2 трлн рублей «генерит» сегодня электронная коммерция, продаёт на эту сумму, но в процентном отношении к офлайновому ретейлу у нас огромный запас прочности. Поэтому делай там стартапы, и будет тебе счастье, — заявил он.

Собеседник NEWS.ru утверждает, что очень востребованы разработки сервисов для госсектора. Государство сегодня является крупным потенциальным клиентом практически в любой области, считает Плуготаренко.

И это не какой-то скучный госзаказ. Очень интересные задачи «генерятся» государством сегодня. Очень много странных и неожиданных задач, но государство сегодня является огромным поставщиком задач, готовым покупать эти задачи. И в принципе, если нащупать некую свою нишу в обслуживании государства, — это тоже очень хорошая ниша сегодня, — считает он.

21 сентября в Москве состоялся 24-й Российский интернет-форум в формате «РИФ 2020/in the City». Мероприятие прошло в цифровом деловом пространстве (ЦДП).