https://static.news.ru/photo/24e0b752-65b3-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Безработные россияне старше 15 лет при поиске работы реже всего обращаются в органы службы занятости в Калужской области (3,4%), Чувашии (6,6%) и Курской области (6,9%). С соответствующими данными Росстата за третий квартал 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в подобные учреждения также приходят мало людей в Еврейской автономной (6,9%) и Псковской (8,1%) областях.

В свою очередь, наибольшей популярностью служба занятости пользуется в Магаданской (69,6%), Тверской (62,9%) и Самарской (61,6%) областях. Кроме того, в пятёрку лидеров по показателю попали Ханты-Мансийский (58,3%) и Чукотский (58,2%) автономные округа.

В целом по стране ищут работу через службу занятости 23,5% безработных.

Часть безработных знает ситуацию на рынке труда в своих регионах и считает бессмысленным обращение в службу занятости. Кроме того, на нежелании приходить в такие учреждения сказывается низкий уровень пособий по безработице. Это особенно актуально для молодых людей, имеющих небольшой трудовой стаж, полагает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Они не видят перспектив с двух точек зрения: с точки зрения материальной поддержки и с точки зрения ситуации, касающейся нахождения какой-то реальной вакансии. Это своеобразное отражение ситуации на рынке труда в регионе. Предлагают вакансии с низкой заработной платой либо с неподходящими условиями труда, несоответствием профессии, — пояснил Сафонов NEWS.ru.

Сафонов добавил, что следует ввести социальное страхование по безработице, чтобы соответствующее пособие зависело от прежнего заработка. Кроме того, нужно создать единую базу данных по вакансиям и проводить переобучение соискателей по специальностям, востребованным у работодателей.

Служба занятости населения помогает гражданам в трудоустройстве. Кроме того, она признаёт человека безработным, назначает пособие по безработице, направляет соискателей на необходимое обучение и платит им стипендию во время учёбы. Также службы занятости информируют предприятия об имеющихся специалистах.

Ранее NEWS.ru писал, что в России для поиска работы свой круг общения задействуют 69,8% россиян.