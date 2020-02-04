Наибольшее число имеющих инвалидность граждан живёт в Москве (1 млн человек), Санкт-Петербурге (607 тысяч) и Краснодарском крае (452 тысячи). С такими данными Росстата 2019 года ознакомился NEWS.ru.
Отмечается, что за ними следуют Московская (450 тысяч) и Ростовская (366 тысяч) области.
В десятку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Дагестан (338 тысяч), Нижегородская область (302 тысячи), Татарстан (299 тысяч), Свердловская область (291 тысяча) и Башкирия (271 тысяча)
В свою очередь, меньше всего инвалидов в России проживают в Чукотском (две тысячи) и Ненецком (три тысячи) автономных округах, а также в Магаданской области (пять тысяч).
В совокупности, по информации 2019 года, в стране живут 11,9 млн инвалидов (в 2014 году — 12,9 млн).
Большинство из них имеют II группу инвалидности (5,3 млн).
Ранее NEWS.ru писал, что пенсионерке оформят инвалидность после обращения её дочери к президенту России Владимиру Путину.
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