https://static.news.ru/photo/a9d83a26-4299-11ea-bd48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Наиболее часто дети становятся потерпевшими в результате преступлений в Челябинской (две тысячи несовершеннолетних), Кемеровской (1,7 тысячи) и Свердловской (1,6 тысячи) областях. С соответствующими данными МВД России за первое полугодие 2019 года ознакомился NEWS.ru.

В число пяти регионов с высокими показателями вошли также Пермский край (1,6 тысячи) и Башкортостан (1,6 тысячи).

В Москве потерпевшими стали 1,1 тысячи детей.

Наименьшее число таких несовершеннолетних зарегистрировано в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

Вместе с тем в целом по стране число потерпевших детей за пять лет увеличилось на 17%. Так, в первом полугодии 2019 года оно составило 57,1 тысячи человек, тогда как в аналогичном периоде 2014-го — 48,6 тысячи.

Ранее в Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа были завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.