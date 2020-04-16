Названы регионы-лидеры по смертности от отравления алкоголем

https://static.news.ru/photo/c7d2c130-7f21-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего россиян умирают от случайного отравления алкоголем в Республике Алтай. По этой причине там уходят из жизни 33,2 человека на 100 тысяч населения. Следом идут такие регионы как Пензенская (20,1) и Брянская (19,5) области. С соответствующими данными Росстата за февраль ознакомился NEWS.ru.

Замыкают пятёрку субъектов с высокими показателями Бурятия (17,3) и Кировская область (15,5).

Наименьшая смертность от отравления горячительными напитками наблюдается в Башкортостане (0,2), Ростовской (0,3) и Белгородской (0,4) областях. Чуть больше она в Татарстане (0,5), Москве (0,5) и Ярославской области (0,5).

Вместе с тем, в 17 регионах отмечаются нулевые значения по такому виду смертности.

В целом по России от случайного отравления алкоголем стали умирать реже. Если в феврале на 100 тысяч человек приходилось 4,9 таких случая, то в аналогичном периоде прошлого года — 7,2.

За последние годы смертность в результате отравлений алкоголем в стране снизилась. Это связано с тем, что люди стали в целом меньше пить и внимательнее относиться к своему здоровью, полагает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Смертность от алкоголя тоже меньше стала, и отравлений в том числе. Потому что меньше потреблять начали. Эта положительная динамика есть. И это наша эволюция, наш прогресс, — пояснил он.

Он добавил NEWS.ru, что лидирующие от отравления спиртным Алтайский край и Брянская область занимают «проблемные» позиции и в антиалкогольном рейтинге, который выпускает организация.

В России показатели такой смертности могут увеличиться в марте и апреле, заключил общественник.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление спиртных напитков негативно влияет на способность человеческого организма сопротивляться заражению коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Спиртное действует на клеточном уровне, и заболевание быстрее развивается.