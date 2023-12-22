Названы города, которые станут молодежными столицами России в 2024 году Кириенко: Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году

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Город Владивосток

Молодежными столицами России в 2024 году станут Москва и Владивосток, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Решение было принято в результате голосования, которое проводило Федеральное агентство по делам молодежи с 8 по 20 декабря. Итоги объявил Кириенко на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток, — сообщил он.

В финал конкурса вышли пять городов — Владивосток, Красноярск, Мурманск, Москва и Омск, однако одержать победу смогли лишь два из них. Теперь Москва и Владивосток получат право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, в числе которых грантовые конкурсы.

Россияне выбирают молодежную столицу уже второй год подряд. В 2023 году победу одержал Нижний Новгород.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в начале ноября. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию, а каждый желающий сможет прикоснуться к науке, культуре и новым технологиям. Экспозиции отражают особенности каждого из 89 регионов РФ.