Названо оружие, способное уничтожить Британию одним ударом Военэксперт Дандыкин: российская «Булава» может уничтожить небольшое государство

Фото: Пресс-служба Северного флота/РИА Новости

Пуск баллистической ракеты «Булава»

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» способна одним ударом уничтожить небольшое государство, равное по размеру, например, Великобритании, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что данный вид вооружения Россия будет использовать только в ответ на применение другими странами ядерного оружия.

«Булавой» можно нанести удар по какому-то конкретному большому городу и уничтожить его. Такую большую страну, как США, ракеты эти не уничтожат, конечно. А вот страны поменьше, как Великобритания, можно. Но речи об уничтожении какой-либо страны нет. Как только враг начнет применять свое оружие, мы ему ответим, — пояснил эксперт.

Дандыкин уточнил, что «Булава» находится на российских подводных крейсерах «Борей А». По его словам, в России таких кораблей насчитывается около семи. Как отметил эксперт, ракета долго дорабатывалась и ее уникальность заключается в том, что она неуязвима для средств противовоздушной обороны.

Генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов ранее сообщил, что «Булава» уже поступила на вооружение ВС России. Соответствующий указ был подписан еще 7 мая. Атомные подводные лодки, которые выступают носителями ракет, находятся в составе Тихоокеанского и Северного флотов ВМФ РФ.