Названа страна, которая может ударить «Калибрами» по ВС США вместо России Военэксперт Матвийчук: РФ могла бы передать Сирии «Калибры» для удара по ВС США

Фото: МО РФ

России никто не сможет запретить поставить самое современное оружие Сирии для ударов по Вооруженным силам США, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что Вашингтон незаконно ввел войска в страну, фактически оккупировав часть республики. Если Дамаск решит ударить по США «Калибром», то ракета будет уже не российской, а сирийской, добавил он.

Я уже говорил: у США полно объектов за пределами Штатов. Та же военная база Эт-Танф в сирийской провинции Хомс с морскими пехотинцами США, десантниками и авиацией <...>. Вы можете себе представить, если вдруг армия Сирии врежет по американцам, например, крылатой ракетой «Калибр»? А мы скажем, что «Калибр» не наш, а уже сирийский, а Дамаск имеет право атаковать оккупантов любыми способами, — заявил Матвийчук.

Ранее представитель МИД КНДР заявил, что проведенное США на полигоне в Неваде ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений. Пхеньян вынужден принять необходимые меры по повышению сдерживания в связи с действиями Вашингтона, добавил дипломат. По его словам, из-за односторонних действий США в регионе создается ситуация стратегической нестабильности.