На фоне пандемии коронавируса многие люди с высшим образованием лишаются заработка или вовсе теряют работу. В то же время трудиться и получать достойную зарплату продолжают те, кто не окончил даже девять классов средней школы. Такие работники занимаются, например, добычей полезных ископаемых. В этой сфере их месячный доход составляет в среднем 65 тысяч рублей, или больше чем пять минимальных размеров оплаты труда. В каких ещё отраслях можно рассчитывать на хороший доход, не получив даже школьный аттестат, и станет ли труднее работникам низкой квалификации найти работу в условиях экономического кризиса, разбирался NEWS.ru.

Согласно данным Росстата за октябрь 2019 года, наибольшую зарплату работники без основного общего образования (не окончившие девять классов школы) получают в сфере добычи полезных ископаемых (в среднем 65,5 тысячи рублей). Вместе с тем в тройку лидеров по этому показателю попали специалисты в области информации и связи (57,6 тысячи) и строительства (53,8 тысячи).

Повышенный уровень оплаты труда также наблюдается в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (44,8 тысячи), а также транспортировки и хранения (41,7 тысячи).

В свою очередь, меньше всего людям без аттестата об окончании девяти классов платят в сфере образования (18,1 тысячи), здравоохранения и социальных услуг (23,4 тысячи), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (24,1 тысячи).

Чуть больше получают занятые в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (28,5 тысячи), а также сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (30,3 тысячи).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа в сфере добычи полезных ископаемых физически очень тяжёлая и поэтому хорошо оплачивается. Вместе с тем риск массовых сокращений во время пандемии коронавируса занятым в отрасли не грозит, рассказал проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В основном эта работа достаточно тяжёлая, связанная с физическим трудом, особенно когда мы говорим о работниках ТЭК — людях, которые трудятся в географически отдалённых точках. Как правило, это либо регионы Крайнего Севера, либо приравненные к ним. Предположить, что сейчас произойдёт изменение их занятости с точки зрения изменения трудовых функций, не приходится. Здесь высвобождение может быть только частичное — именно в связи с тем, что Россия взяла на себя обязательства по сокращению объёмов производства нефти. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

При этом у работников сферы из-за снижения цен на нефть не будет индексироваться зарплата, а карантин увеличил сроки пребывания на вахте, добавил Сафонов NEWS.ru.

В целом же, по его словам, чаще всего не имеющие образования люди идут работать курьерами, обслуживающим персоналом, официантами и строителями.

В условиях пандемии в уязвимом положении оказались занятые в сфере IT-технологий, полагает эксперт. Это связано с тем, что работодателям нужно удержать наиболее квалифицированных специалистов, тогда как люди с низким уровнем образования рискуют попасть под сокращение.

Положение занятых в сфере строительства зависит от объёма сокращения производства. Чем сильнее оно будет замораживаться, тем больше ожидается увольнений, рассказал Сафонов.

В случае быстрого восстановления экономики уволенные получат те же рабочие места, которые занимали до карантина, отметил проректор.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миллионы сокращённых

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен, что в ближайшие годы в России ожидается сокращение миллионов вакансий, связанных с низкой квалификацией. И пандемия коронавируса ускорила этот процесс, считает он.

Простой труд уходит, поэтому большое число рабочих мест будет ликвидироваться в ближайшие годы. В Superjob.ru, в частности, заявили о ликвидации 15 млн рабочих мест в России, имея в виду в первую очередь продавцов и водителей, поскольку в том числе расширяется число лиц, имеющих личный транспорт. Охранников, поскольку расширяются технические возможности контроля за передвижениями людей на охраняемом объекте. Понятно, что история с коронавирусом ускорила этот процесс. Она способствует развитию дистанционных технологий. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

У низкоквалифицированных специалистов также могут возникать трудности с получением помощи от государства. Так, в настоящее время некоторые из них не получают пособие по безработице в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей), рассказал Шеин в беседе с NEWS.ru. Эта выплата полагается потерявшим работу и обратившимся в службу занятости после 1 марта. При этом у занятых простым трудом людей могут отсутствовать подтверждающие документы — бизнес старается официально их не оформлять. По этой причине работники могут рассчитывать только на пособие в размере 1,5 тысячи рублей в месяц.

Для трудоустройства людей, не окончивших девять классов школы, после карантина государство должно усилить программу переподготовки рабочей силы, убеждён Шеин. По его словам, если в Швеции в год переобучают порядка 55% персонала, то в России — лишь около 14%. Причём это касается в основном занятых в государственном секторе, например, курсов повышения квалификации учителей и медиков.