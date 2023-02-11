Названа причина прекращения набора заключенных в ЧВК «Вагнер» Пригожин: заключенных в ЧВК «Вагнер» прекратили набирать из-за окончания действия такой процедуры

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Бойцы группы «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

ЧВК «Вагнер» не отказывалась от заключенных, но время набора закончилось, заявил в интервью журналисту Семену Пегову связанный с компанией бизнесмен Евгений Пригожин. Он добавил, что осужденные «воюют хорошо, иногда более обезбашенно, чем хотелось бы».

У нас была определенная процедура набора, согласно этой процедуре мы их набирали, мы их обучали, мы их дальше вводили в боевую работу, время действия этой процедуры закончилось. Мы в принципе не отказывались от заключенных, но принято решение — не буду рассказывать подробности, — по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там в воинские подразделения, я не знаю, это уже за пределами моей компетенции, — сказал Пригожин.

Он добавил, что оставшиеся в зоне СВО заключенные «счастливые и довольные» завершают контракты. При этом Пригожин признал, что «кто-то погиб, кто-то ранен», но «многие выходят на свободу».

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о том, что набор заключенных в частную военную компанию «Вагнер» прекратился. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими членами ЧВК выполняются, а набор бойцов в колониях России завершен месяц назад.