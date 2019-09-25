https://static.news.ru/photo/c60f6c40-e02a-11e9-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самый старый пенсионер в российской столице родился в 1900 году. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 г.р. и 1909 г.р., — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по данным на 19 сентября 2019 года, в столице проживают 807 получающих пенсию граждан в возрасте 100 лет и старше. Количество таких людей выросло: на конец 2017 года оно составляло 649 человек.

Ранее News.ru писал о пенсиях российских знаменитостей. Так, 70-летняя Алла Пугачёва каждый месяц получает 47 тысяч рублей. Такая сумма формируется в том числе из-за надбавки за звание народной артистки СССР. Певица рассказала, что часть этих средств она отдаёт на благотворительность. А 79-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная имеет пенсию почти 50 тысяч рублей.