Назван план действий при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул Посольство РФ посоветовало обращаться в суд при недопуске на рейсы в Стамбуле

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На фоне массовых отказов в допуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул россиянам рекомендуется обращаться в суд, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. Необходимо написать письменный запрос к авиакомпании Turkish Airlines и потребовать компенсацию, однако делать это лучше не на территории Турции, добавили дипломаты. Они уточнили, что на данный момент сотрудники компании не предоставляют каких-либо объяснений своих действий.

Посольство РФ в Турции и другие российские консульские загранучреждения вынуждены констатировать, что авиакомпания Turkish Airlines, в частности, ее представительство в Стамбуле, несмотря на наши неоднократные обращения, продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других) в посадке на рейсы, — говорится в сообщении.

В посольстве также порекомендовали россиянам вести видео и фотосъемку, записывать разговор с представителями авиакомпании на диктофон. Кроме того, там отметили, что информация о возможном недопуске россиян размещена на официальном сайте Turkish Airlines, однако она не переведена на русский язык, несмотря на соответствующие обращения.

Россиянам рекомендуется <...> незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте [email protected] и сообщить о произошедшем, — добавили в посольстве.

Ранее юрист Илья Русяев также рассказал, что гражданам России, которых не допускают на рейсы в страны Латинской Америки при транзите через Стамбул, необходимо незамедлительно обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией. Там необходимо указать размер понесенных расходов и потребовать возмещения средств.