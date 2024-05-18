Назван период в истории России, когда стране угрожала третья мировая Заварзин: во время броска на Приштину в НАТО были готовы ударить по ВС России

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Страны — участницы НАТО были готовы нанести удар по Вооруженным силам России во время марш-броска на Приштину, заявил NEWS.ru генерал-полковник экс-главный представитель РФ в НАТО, депутат Госдумы Виктор Заварзин по случаю скорого 25-летия со дня военной операции. По его словам, тогда над миром нависла угроза начала третьей мировой войны, избежать которой удалось из-за отказа британского генерала Майкла Джексона выполнять приказ командующего Уэсли Кларка.

Я бы не использовал слово «война» и никого бы не обвинял. С той стороны — у НАТО — такие позывы были. Уэсли Кларк тогда командовал войсками НАТО в Европе, но Джексон его упрекнул, мол, почему русские, то есть мы, опередили НАТО? Скорее всего, именно тогда, после предложения Кларка ударить по нам, он произнес приписываемую ему фразу о нежелании развязывать третью мировую из-за нашего марш-броска на Приштину, — заявил Заварзин.

Депутат добавил, что тогда речь шла о прямом боевом столкновении с российскими десантниками. Однако в столь серьезной операции ВС РФ удалось избежать потерь. По словам Заварзина, действия России стали для всех настоящим фурором и произвели «эффект разорвавшейся бомбы».

Никто не ожидал, что Москва на такое способна. Еще раз подчеркну — мы гордимся, — заключил генерал-полковник.

Ранее Заварзин прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины на удары по России. По его словам, Россия способна ответить на любую угрозу НАТО.