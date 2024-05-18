Назван неожиданный союзник России в наступлении под Харьковом Военэксперт Дандыкин: длинный световой день стал помощником России под Харьковом

Фото: МО РФ

Длинный световой день стал хорошим союзником для российской армии на Харьковском направлении, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что благодаря данному фактору ВСУ не могут передвигаться скрытно от ВС РФ.

Здесь появляется неожиданный союзник России — длинный световой день, как всегда летом. Да, у обеих сторон есть ПНВ, тепловизоры, но все же... Это не зима. Световой день работает на нас, не позволяя ВСУ скрытно передвигаться, подтягивать подкрепления. Предположу, что у ВСУ потери страшные. Вряд ли они замедлят продвижение ВС России, — отметил эксперт.

Дандыкин допустил, что российские бойцы с помощью артиллерии и авиации наносят удары по всем путям подвоза личного состава, оружия, боеприпасов и техники ВСУ. Скорее всего, продолжил эксперт, ВС РФ уничтожают все переправы через реки, чтобы украинские военнослужащие двигались окольными путями.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. По информации ведомства, на данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника. В ведомстве рассказали, что на данном направлении украинская армия потеряла до 150 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.