Назначен новый командующий группировки войск «Днепр» «РВ»: командующим группировкой войск «Днепр» стал генерал-полковник Теплинский

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Михаил Теплинский

Новым командующим группировкой войск «Днепр» назначен командир ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». На этом посту Теплинский сменил генерала-полковника Олега Макаревича, утверждает канал.

В последнее время враг увеличивает боевую активность на этом участке южного фронта — в Херсонской области, переправляясь на наш берег Днепра и пытаясь создать там плацдармы для попыток наступления в направлении Крыма. Бои тут становятся все более ожесточенными, — говорится в сообщении канала.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. В июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками РФ. В декабре 2022 года США внесли Теплинского в свои санкционные списки. С февраля 2023 года находится также в санкционных списках Евросоюза.

При этом в Минобороны данное назначение пока не комментировали. На официальном сайте Минобороны Олег Макаревич указан как начальник ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ». Никаких упоминаний о его участии в СВО нет.

27 октября стало известно, что новым главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Афзалов сменил на посту главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, который был освобожден от должности 22 августа. Тогда же Афзалов был назначен временно исполняющим обязанности главкома. Перед этим его уже назначали на аналогичную должность в 2022 году, в том же году Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике завершается формирование нового батальона Вооруженных сил России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Отряд с таким названием уже действует на стороне ВСУ.