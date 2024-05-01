«Насмешка Путина»: как РФ троллит Запад и Украину выставкой техники НАТО

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейной техники из стран НАТО, которую уничтожили российские военные в зоне спецоперации. Как москвичи относятся к иностранным боевым машинам у мемориала Великой Отечественной, как реагируют на акцию, какие условия посещения для иностранных дипломатов?

Как проходит выставка трофейной техники на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе у музея Победы открылась выставка военной техники, которую российские военные привезли из зоны СВО в качестве трофеев. Москвичи и гости столицы приезжают посмотреть на трофейную технику стран НАТО и из-за ажиотажа на станции метро «Парк Победы» возникла огромная очередь.

Как пояснили в Минобороны России, некоторые машины российские военнослужащие захватили в боях в районах сел Работино и Малая Токмачка Запорожской области и под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.

На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777 (известная как «три топора»).

Накануне на выставку доставили бронированную американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1, захваченную под Авдеевкой. Основное ее предназначение — эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники. Минувшей ночью за несколько часов до открытия в парк Победы привезли американский танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle, задача которой — проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 стали трофеями при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Также на выставке показывают иностранное противотанковое и стрелковое вооружение, БПЛА, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских неонацистов.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Какие условия для посещения выставки у иностранных дипломатов стран НАТО

Отдельно стоит отметить, что на одном из стендов выставки организаторы обратились к дипломатам из стран — участниц НАТО. Им для посещения предлагаются особые условия.

«Внимание! Сотрудникам посольств США, Великобритании, Германии, Франции и Польши доступ для осмотра трофейной техники стран НАТО предоставляется вне очереди», — говорится на стенде.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова пригласила западных дипломатов на выставку.

«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как коллективный Запад уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.

В свою очередь британская газета Daily Express высказала предположение, что выставка трофейной техники стран НАТО из зоны СВО на Поклонной горе является насмешкой президента России Владимира Путина над Западом.

«Выставка НАТО» воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи», — говорится в сообщении издания.

В свою очередь издание Bild обратило внимание, что немецкому танку Leopard 2 согнули ствол многотонным грузом. Газета нашла «серьёзную подоплёку» в этом действии. По данным издания, в боевой готовности находится лишь половина танков Leopard 2A6, поставленных Украине Германией и Португалией, когда как остальные повреждены или изношены так сильно, что потеряли свою боепригодность. Таким образом, Россия показала Западу, как легко согнуть «несгибаемую» военную мощь НАТО в виде танков и другой техники, которая есть или должна появиться в распоряжении Киева.

В свою очередь посетители сетевой версии британской газеты Daily Mail прокомментировали публикацию издания о выставке трофейной техники ВСУ на Поклонной горе.

«На самом деле это демонстрация денег британских налогоплательщиков. Помните, что никем не избранный [Дэвид] Кэмерон говорил, что война выгодна. Он прав. Наши деньги в карманах его товарищей», — написал один из пользователей.

Читайте также:

Медведев поздравил россиян карикатурой с Зеленским. При чем здесь Гитлер

Флаг России и продолжение боев: что известно о взятии Работино 1 мая

«Мы их уничтожили»: как русский офицер Змей провел 28 дней в окружении ВСУ





