Надругался на яхте: ревнивый муж массажистки топит сенатора в секс-скандале

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В СМИ всплыла история, связанная с членом Совета Федерации. Житель Ленинградской области обвинил сенатора в изнасиловании супруги. Только вот сама женщина об этом никак не заявляла. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории на сегодня.

Массаж с изнасилованием

Telegram-канал Baza сообщает, что муж массажистки из Ленинградской области обвинил сенатора от Курской области в изнасиловании жены. По данным канала, речь идет об Александре Брыксине — представителе Курской области в Совфеде. Сенатор, по данным канала, являлся постоянным клиентом специалиста. Канал уточняет, что в этот раз он позвал ее в Москву, прислал аванс, оплатил номер в гостинице, а потом пригласил на собственную яхту, где и взял ее силой.

В публикации канала уточняется, что проверкой того, имело ли место изнасилование, занимаются следователи.

Ревнивый муж

Telegram-канал «112» опровергает изнасилование девушки курским сенатором. Там сообщают, что политик стал жертвой ревнивого мужа массажистки. В публикации утверждается, что женщина вступила в интимные отношения с сенатором по обоюдному согласию. Неизвестно, как об этом узнал муж девушки, и написал заявление об изнасиловании.

«112» пишет, что сенатор и массажистка Наталья были знакомы давно, мужчина был пациентом клиники в Ленобласти, где работала девушка. 22 июня ей поступил заказ от ВИП-клиента — массаж в воде после операции, цена — 150 тысяч рублей, гостиница и питание — за его счет.

Перед лечебным массажем специалист и клиент решили посидеть в ресторане и покататься на яхте по каналу имени Москвы. По информации «112», половой контакт произошел на судне, а массаж отложился на следующий день. Авторы публикации уточняют, что Александр Брыксин и Наталья снова встретились в отеле «Петр I», провели сеанс массажа, мужчина оплатил услуги, и они разошлись.

Фото: Государственная Дума РФ Александр Брыксин

«Собачья чушь»

Лично сенатор ситуацию не комментирует. Секретарь сенатора от Курской области в беседе с корреспондентом «Курских новостей» назвала инцидент с Александром Брыскиным «собачьей чушью».

Брыскин представляет в Совете Федерации Курскую область. Также он является членом комитета СФ по экономической политике.

Согласно официальной биографии Брыскина на сайте Совфеда, в 1996 году он окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Он успел побывать депутатом Госдумы в период с 2016 по 2021 год, где являлся членом комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений. В 2018 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В рейтинге Forbes 2015 года занял 67-ю позицию среди российских госслужащих. Его доход оценивается в 130,48 млн рублей.

В 2020 году журнал «Компания» писал, что молодой сын политика Егор Брыксин владеет недвижимостью площадью 1034,8 кв. м в небоскребе «Империя» и бизнес-центром «Парк Легенд». По оценкам экспертов, на тот год эта недвижимость оценивалась в 18,6 млрд рублей. Также у Брыксина-старшего есть еще трое детей.

В сведениях о доходах депутата Госдумы за 2020 год у Брыксина значится супруга, чье состояние оценили в 2 835 740 рублей. На нее же оформлена квартира в Испании.

Читайте также:

Обвинившая троих мужчин в изнасиловании россиянка сама может пойти под суд

Насиловал пациентку бюстом Ленина: за что в Казани убили известного хирурга

В деле Эпштейна появился новый видный фигурант