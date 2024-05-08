«Началось»: в РФ приступили к разработке ядерной энергоустановки для Луны Борисов: в РФ началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции

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Российские специалисты уже приступили к разработке ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной лунной станции, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Ее РФ рассчитывает отправить на Луну в 2033–2035 годах, отмечает РИА Новости.

[Работа] началась, — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции присоединился Азербайджан. Пекин и Баку подписали соглашение о сотрудничестве во время 74-го Международного конгресса астронавтики, который проходил с 2 по 6 октября в Баку.

Таким образом, по состоянию на осень 2023 года в проекте участвовали КНР, РФ, Азербайджан, Белоруссия, ОАЭ, Пакистан, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству и швейцарская компания Nano-SPACE.

Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков ранее заявил, что совместные исследования Луны Россией и Китаем достаточно перспективны. Он пояснил, что в одиночку построить станцию на естественном спутнике Земли очень тяжело. Для России совместная работа с Китаем по данному вопросу является важным сотрудничеством, отметил ученый.