https://static.news.ru/photo/70b2fe40-5c82-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км. Об этом сообщили в МЧС региона.

Учёные зафиксировали парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Его высота составила около шести километров, — говорится в сообщении .

Отмечается, что не исключается возможность выпадения незначительного количества пепла над посёлком Козыревск, который находится на пути шлейфа. Пока в населённых пунктах Усть-Камчатского района пеплопада не зафиксировано.

Для Ключевского установлен один из наиболее высоких («оранжевый») цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, вершинное извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана Ключевского началось на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.