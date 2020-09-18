«Мягкая и снежная»: синоптики рассказали, когда в Россию придёт зима

https://static.news.ru/photo/b4066bba-f9b6-11ea-a0eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появления снежного покрова в Центральной России можно ожидать в двадцатых числах ноября, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Однако в последние годы снега выпадает меньше. Вместе с тем наблюдается потепление климата.

В целом же зима приходит прежде всего в северные регионы, Сибирь и на Дальний Восток, добавила она.

Зима идёт к нам с севера. На европейской территории зима приходит с северо-востока. Это Ненецкий округ, Республика Коми, Архангельская область. Дальше она распространяется на центральные регионы. Ну и позже всех, конечно, в южных регионах европейской территории. Также позже зима приходит на юг Дальнего Востока, в Приморский край, на острова, побережье. Потому что океан, морская вода прогревается и отдаёт тепло. Традиционно холодными районами являются Якутия, и в октябре при похолоданиях там уже могут быть тридцатиградусные морозы по ночам, — сказала Паршина.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил в разговоре с NEWS.ru, что будущая зима прогнозируется с повышенной температурой, но нормальным количеством снега.

Могу сказать, что зима будет мягкая и снежная. Вполне себе приличная, нормальная. Должна быть «русская» зима, а она будет мягкая, с небольшим превышением по температуре, — пояснил синоптик.

Ранее исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) в 2020 году зафиксировали рекордную глубину протаивания вечной мерзлоты на Южном Ямале.