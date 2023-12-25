«Мы голодные что ли?» Почему не надо дарить подарки учителям на Новый год

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Евгений Ямбург

В гимназии им. Е. М. Примакова в деревне Раздоры Московской области недавно ввели запрет на новогодние подарки учителям. Как сообщают родители учеников в чатах, в этом образовательном учреждении, которое считается элитным, охрана больше не пускает с подарочными корзинами. Максимум, что разрешают подарить учителям, это коробка конфет или «поделки от детей, сделанные своими руками». При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» уверяет, что одновременно с этим учителям пригрозили выговорами и увольнениями за получение подарков. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о запретах на подарки заслуженного учителя России, доктора педагогических наук и члена Российской академии образования Евгения Ямбурга.

Зависимость не нужна

— Я тоже против этих подарков. Принимая их, ты так или иначе попадаешь в зависимость от родителей. И учителям это не нужно. Ведь есть другие формы благодарности школе.

Ну, например, у меня есть примеры школ, где учатся сложные дети. И там мы проводим ярмарки, где продаются товары, которые дети сами делают, различные поделки. Дети сами организуют и дают концерты. И родители могут купить эти самые поделки, посетить концерты, послушать выступления. А потом уже эти деньги, заработанные учениками, перечисляются управляющим советом школы на приобретение нужных для школы вещей.

И в этом случае и родители, и учителя, и, главное, сами дети знают, куда пошли деньги, на что они направлены. И это очень благородно на самом деле.

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Есть способы

— Без этих завуалированных взяток мы точно обойдемся. Учителям не нужна зависимость от родителей. И практика отказа от подарков есть не только в школе имени Примакова. Это есть в любой нормальной, вменяемой школе.

Ну а если вы как родитель хотите сказать какому-то учителю, классному руководителю или в целом школе свое спасибо, то есть благородные способы это сделать. Совсем не обязательно дарить нам продуктовые наборы. Например, мы все знаем, что сейчас есть очень дорогие гаджеты и современные высокотехнологичные системы. И родители могут купить их и передать, например, в подарок школе. Именно школе. И эти вещи значительно облегчат учителю его труд. Ведь современный учитель уже сейчас должен работать с искусственным интеллектом, с 3D-ручками, с элементами прототипирования. Такие подарки будут и честными, и благородными.

На еду хватает

— Ну а продуктовые корзины или наборы к Новому году, я считаю, только унижают учителя. Мы голодные что ли? Колбасу не можем купить? Тем более, например, в московских школах сейчас прочные зарплаты. И все эти продуктовые корзины — это вообще пошлость (средняя зарплата учителей начальной и средней школы в Москве в 2023 году составила почти 145 тысяч рублей, данные пресс-службы российского правительства. — NEWS.ru).

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