https://static.news.ru/photo/79aa23fa-5f4a-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подделывать банковские карты в России стали на 57,2% чаще в 2019 году, сообщили в ведомстве.

Растёт число преступлений в сфере мошенничества в целом, на 14% за год. Таких противоправных действий в 2019-м было совершено 219 тысяч. В том числе, злоумышленники подделывали шламы и печати чаще на 15,3%, чем в 2018 году, и чаще проворачивали преступные схемы в сфере автострахования — на 26,7%, передаёт РИА Новости.

Как отмечают в МВД, в России прослеживается тенденция перемещения преступлений в сферу мошенничества, сейчас таких деяний — 10,8% от общего числа правонарушений. Более половины из них осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как писал NEWS.ru ранее, кражи бонусов с карт лояльности набирают популярность. Это происходит потому, что безопасность таких носителей не является приоритетом магазинов — им наоборот выгодней, чтобы баллы тратились как можно больше. Не малую роль играет и незначительная ответственность за такие мошенничества. Поэтому самим обладателям подобных карт нужно проявлять бдительность, считают IT-специалисты.