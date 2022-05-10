МВД РФ и Минцифры создадут онлайн-базу по проверке прав таксистов МВД РФ и Минцифры работают над соглашением по онлайн-базе по проверке прав таксистов

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Работу по заключению соглашения о настройке и адаптации онлайн-базы прав таксистов ведут МВД России и Минцифры. Данная база позволит агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Минцифры России и МВД России по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД. Разработка соответствующих видов сведений начнётся после заключения вышеуказанного соглашения, — сообщил представитель ведомства.

В конце 2020 года МВД России сообщало о том, что агрегаторы такси, каршеринга и прочих сервисов, допускающие водителей к управлению автотранспортными средствами, смогут получать информацию о наличии у них прав при помощи функций так называемой витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что такая возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена, в первую очередь, на профилактику правонарушений.

Запустить сервисы в работу предполагалось не ранее 2022 года. Сейчас проверить водителей по дате выдачи и номеру прав можно на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в России осуждённым не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющим судимость за преступления средней тяжести могут запретить работать таксистами. Это следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта.