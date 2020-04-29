Мурашко: в регионах РФ сформированы запасы средств индивидуальной защиты

https://static.news.ru/photo/104e7150-8a3c-11ea-86e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В лучшую сторону изменилась ситуация со снабжением российских субъектов средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом глава Минздрава сообщил во время выступления на круглом столе по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день ситуация со средствами индивидуальной защиты изменилась в лучшую сторону колоссально. Мы видим, что запасы средств защиты уже есть, — приводит слова министра ТАСС.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерло 972 пациента, справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, ранее рекомендованные Минздравом препараты от COVID-19 доказали эффективность.