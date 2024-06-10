Военнослужащий разбился на мотоцикле за день до возвращения в зону СВО На Урале боец СВО разбился на мотоцикле за день до окончания отпуска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Каменске-Уральске Свердловской области на мотоцикле разбился участник СВО Роман Коломиец, передает E1.RU. Авария произошла за день до того, как мужчина должен был возвращаться из отпуска в зону проведения спецоперации. Военнослужащий возвращался домой от одноклассника на байке.

Он возвращался от своего одноклассника. В прошлый отпуск он приезжал и не успел повидаться, а в этот решил съездить, а с нами попрощался заранее. На следующий день должен был уехать обратно на СВО. Страшная вещь этот мотоцикл. Он ездил аккуратно, но вот так вот перед тобой выехала машина, и ты просто ничего не можешь сделать, — рассказал брат погибшего Виктор.

Родственник сказал, что его брат был аккуратным водителем, но в тот день они не смогли разъехаться с легковым автомобилем на повороте. За день до аварии Коломиец обновил шлем.

Ранее жительница Свердловской области убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. Перед этим женщина распивала спиртные напитки с военным. Погибший находился в отпуске, а в день трагедии отдыхал вместе с 36-летней женщиной в одном из общежитий Екатеринбурга. После удара ножом мужчина успел выбежать на лестничную клетку, однако приятельница догнала его и нанесла еще несколько ударов ножом, из-за чего пострадавший скончался на месте.