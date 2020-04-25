Москва напомнила Киеву о готовности помочь в борьбе с пожарами в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/f0014774-86c6-11ea-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ MNSKOB/Global Look Press

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что российская сторона готова помочь Украине в тушении пожаров в чернобыльской зоне, если Киев попросит об этом.

Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового, — цитирует его ТАСС.

Пожары в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС бушуют с начала апреля. По словам Чумакова, у Москвы ситуация вызывает растущую обеспокоенность.

Ранее NEWS.ru писал, что пожары в зоне Чернобыля уничтожили большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.