Москва напомнила Киеву о готовности помочь в борьбе с пожарами в Чернобыле

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что российская сторона готова помочь Украине в тушении пожаров в чернобыльской зоне, если Киев попросит об этом.
Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового, — цитирует его ТАСС.
Пожары в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС бушуют с начала апреля. По словам Чумакова, у Москвы ситуация вызывает растущую обеспокоенность.
Ранее NEWS.ru писал, что пожары в зоне Чернобыля уничтожили большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.