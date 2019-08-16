https://static.news.ru/photo/27d92658-c110-11e9-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на юге и юго-востоке Москвы не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Проверка была проведена после жалоб местных жителей, которые сообщили о неприятном химическом запахе, передаёт АГН « Москва ». Ведомство поручило оперативно изучить ситуацию Центру гигиены и эпидемиологии в Москве.

Через несколько часов специалисты дали заключение: контрольные исследования ничего опасного для человеческого организма не выявили.

В Роспотребнадзоре между тем заверили, что ситуация по состоянию воздуха в Москве «находится на постоянном оперативном контроле».

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, на юго-востоке столицы специалисты проверяли информацию о возможном превышении радиационного фона. Тогда признаки опасности также зафиксированы не были.