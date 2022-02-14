Московская зима стала самой снежной за четыре года

Зима в столице стала самой снежной за четыре последних года, сообщает издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы. Уже к середине февраля с начала зимы уровень снега увеличился на 160 сантиметров.

Эта зима уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в 1,5 метра, — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что в 2021 году за тот же период прирост снега составил только 106 сантиметров, а в 2020-м вовсе 44 сантиметра.

Ранее стало известно, что около двух десятков уголoвных дел о хищениях при уборке снега возбуждено в Санкт-Петербурге. Проверке подверглись как независимые пoдрядчики, так и жилкомсервисы. В рамках этих дел задержали шестерых человек.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Теплее всего окажется в центре и на севере региона. По его словам, температура превысит норму на 11 градусов и станет соответствовать второй декаде апреля. Днём столбик термометра будет доходить до +5 градусов, пояснил синоптик.