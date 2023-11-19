Мощный ураган в городах Сибири 19 ноября: что разрушено, кто пострадал Мощный ураган обрушился на регионы Сибири 19 ноября

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В Новокузнецке женщину придавило огромной вывеской возле ТЦ из-за мощного урагана 19 ноября. Что об этом известно, где бушует ветер, какая погода будет дальше?

Сообщается, что инцидент с женщиной произошел возле ТЦ «Сити Молл». На помощь пострадавшей сразу бросились очевидцы, которые подняли вывеску и помогли местной жительнице выбраться. Она осталась жива, но получила серьезные травмы.

Что известно об урагане в Сибири 19 ноября

СМИ сообщают, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей.

«Ветер порывами до 35 м/с сносил крыши домов, деревья и переворачивал машины. В Барнауле и других городах Алтайского края никто от разгула стихии не пострадал. В 33 населенных пунктах города наблюдаются проблемы с электричеством. Сейчас экстренные службы оперативно устраняют последствия ураганного ветра. В ближайшие часы синоптики ожидают ухудшения погодных условий: ветер станет еще сильнее, пойдет снег», — пишет SHOT.

Сообщается, что в соседней Кемеровской области также не обошлось без перевернутых деревьев и снесенных крыш, а в Новокузнецке ветер даже сорвал фасад одной из многоэтажек. Местные жители пишут в соцсетях о проблемах с отоплением и электричеством в домах. От последствий сильного ветра также пострадали Омск и Новосибирск. Ураган уже добрался и до Красноярска, где на дороги также падают деревья и линии электропередачи, добавил SHOT.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ветер сносит крыши домов, столбы, деревья и автомобили. В Барнауле вихрь смог передвинуть автоприцеп, в Бийске снес купол храма, а в Новокузнецке снес вывеску у торгового центра, которая упала на женщину. Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, сейчас дорогу пытаются освободить спасатели МЧС. В некоторых домах нет электричества, а выходить на улицу не хочется — чтобы не стать жертвами урагана. При этом власти сообщают, что в ближайшее время не стоит ожидать улучшений погодных условий», — отметила Baza.

Что известно об урагане в Казахстане

Вчера вечером сильный ураган бушевал в казахстанской Караганде. Порывы ветра достигали 28 м/с.

«Ветер уже снес крышу с академии МВД, повреждена кровля нескольких домов. Многие районы города обесточены. Не работают светофоры, частично отключена вода и очистные сооружения. Все службы переведены на усиленный режим. Аким Караганды просит жителей оставаться дома и не покидать жилища без надобности», — писал Mash.

Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения из-за урагана: работу котлов возобновляют поэтапно, заявили сегодня в Минэнерго Казахстана.

«Котлы вышли из строя без электроснабжения, которое восстановили в 05:00 утра. К этому часу в работе котел № 7, еще три в процессе растопки. Температура теплосети — 40/40 С° при норме 70/53 С°», — добавили в ведомстве.

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