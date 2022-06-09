МО: в Балтийском море стартовали военные учения

Фото: MOD Russia//Global Look Press

В Минобороны России рассказали, что в Балтийском море, а также на полигонах боевой подготовки в Калининградской области начались плановые военные учения. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что в ходе мероприятий военные задействуют около 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Кроме того, к учениям привлечены более 40 самолетов и вертолетов.

По ходу мероприятий корабельные группы Балтийского флота выполняют задачи по защите и обороне морских коммуникаций, — сообщили в министерстве.

3 июня в Тихоокеанском флоте стартовали учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Корабельные группы выполняют задачи совместного поиска подводных лодок условного противника вместе с авиацией. Учения закончатся 10 июня.

Ранее сообщалось, что НАТО попало в неловкую ситуацию во время подготовки крупных военных учений в Швеции. На маневры Альянс пригласил военнослужащих Турции.