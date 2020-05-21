На фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер многие семьи в России существенно потеряли в доходах, а некоторые даже оказались за чертой бедности. В связи с этим общественники, представляющие интересы многодетных семей, обратились к государству с просьбой о введение дополнительных мер финансовой поддержки. Эксперты же отмечают, что Россия столкнулась с демографическим кризисом и в ближайшие годы ей предстоит терять по полмиллиона человек. Тогда как именно поддержка и увеличение числа многодетных семей помогут предотвратить вымирание страны.
Обращения с просьбой о дополнительных льготах и пособиях (есть в распоряжении NEWS.ru) президенту России Владимиру Путину направили АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!», организация многодетных семей Тобольска «Отрада» и саратовское региональное отделение движения «За жизнь!».
По мнению авторов документов, в период борьбы с коронавирусом государство тратит колоссальные средства на развитие высоких технологий и цифровизацию, тогда как многие россияне остаются без средств к существованию.
Для поддержки института многодетной семьи они предлагают ввести ряд мер. Например, ежемесячную выплату на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет в размере одного МРОТ (12 130 рублей).
Кроме того, следует скорейшим образом принять закон, определяющий единое понятие многодетной семьи — с едиными мерами поддержки и льготами без привязки к доходам и материальной обеспеченности, добавили общественники. При этом каждая такая семья должна будет получить федеральное удостоверение многодетной. Как пояснили NEWS.ru инициаторы, последнее требуется для подтверждения прав на соцподдержку на территории всей России: сейчас ими можно воспользоваться лишь на территории конкретного региона. Например, чтобы пойти по льготе в зоопарк или музей.
В составе многодетной семьи также должны учитываться не только родные, но и опекаемые дети, следует из обращений. В документах говорится и о необходимости сохранить льготы для детей многодетных семей после достижения ими совершеннолетия, если они учатся на очном отделении в ссузе или вузе. Но не более чем до 23 лет включительно.
При этом, общественники отмечают, что на фоне пандемии власти поддержали население с детьми. В частности, трёхмесячной и единовременной выплатами. Такую помощь авторы обращений назвали значимой, но недостаточной: нужны постоянные меры поддержки, считают они. Это связано с тем, что многие семьи из-за распространения коронавируса и сопутствующих ограничений оказались за чертой бедности, подчеркивается в обращениях.
Предлагаемые меры помогут не только многодетным семьям. Но и тем, которые воспитывают одного или двух детей. Например, в случае ежемесячных выплат в размере МРОТ на каждого из них родителям будет легче решиться на рождение ещё одного ребёнка, заявила в беседе с NEWS.ru председатель АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!» Надежда Жилина.
Каждого ребёнка нужно одевать, кормить, давать достойное образование. Его нужно вывести в люди. Доходы на каждого ребёнка должны быть одинаковые. Чтобы каждому ребёнку можно было предоставить одинаковые меры поддержки, обеспечить их потребности. Государство же сейчас в основном ставит целью, чтобы в семье было минимум двое детей и принимает соответствующие меры.
В вопросе повышения рождаемости властям следует сделать ставку именно на многодетную семью, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что президент России Владимир Путин в 2012 году в послании Федеральному собранию заявил о необходимости сделать нормой семью с тремя детьми.
Уже полностью сформирован консенсус, что решить проблемы демографии можно исключительно через увеличение числа многодетных семей. Для естественного воспроизводства населения в стране коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,4 — среднее количество детей на женщину фертильного возраста. Тогда как в настоящее время он 1,5. Через пять лет естественная убыль населения будет около полумиллиона человек в год. Поэтому мы двумя детьми, даже если все семьи станут двухдетными, никак не остановим вымирание страны.
По данным Росстата, численность населения России на начало 2020 года составляла 146,7 млн человек. Согласно пессимистичному прогнозу службы, в 2030 году в стране будет 139,7 млн человек.
Демографическая ситуация в 2020-е годы может оказаться хуже самых неприятных прогнозов государства. Так, в 2016 году Росстат в мрачном сценарии ожидал, что в 2019 году убыль населения составит 265 тысяч человек. Тогда как по факту она составила 316 тысяч. Таким образом, фактические цифры убыли оказались больше на 50 тысяч.
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