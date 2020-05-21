На фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер многие семьи в России существенно потеряли в доходах, а некоторые даже оказались за чертой бедности. В связи с этим общественники, представляющие интересы многодетных семей, обратились к государству с просьбой о введение дополнительных мер финансовой поддержки. Эксперты же отмечают, что Россия столкнулась с демографическим кризисом и в ближайшие годы ей предстоит терять по полмиллиона человек. Тогда как именно поддержка и увеличение числа многодетных семей помогут предотвратить вымирание страны.

Обращения с просьбой о дополнительных льготах и пособиях (есть в распоряжении NEWS.ru) президенту России Владимиру Путину направили АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!», организация многодетных семей Тобольска «Отрада» и саратовское региональное отделение движения «За жизнь!».

По мнению авторов документов, в период борьбы с коронавирусом государство тратит колоссальные средства на развитие высоких технологий и цифровизацию, тогда как многие россияне остаются без средств к существованию.

Для поддержки института многодетной семьи они предлагают ввести ряд мер. Например, ежемесячную выплату на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

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Кроме того, следует скорейшим образом принять закон, определяющий единое понятие многодетной семьи — с едиными мерами поддержки и льготами без привязки к доходам и материальной обеспеченности, добавили общественники. При этом каждая такая семья должна будет получить федеральное удостоверение многодетной. Как пояснили NEWS.ru инициаторы, последнее требуется для подтверждения прав на соцподдержку на территории всей России: сейчас ими можно воспользоваться лишь на территории конкретного региона. Например, чтобы пойти по льготе в зоопарк или музей.

В составе многодетной семьи также должны учитываться не только родные, но и опекаемые дети, следует из обращений. В документах говорится и о необходимости сохранить льготы для детей многодетных семей после достижения ими совершеннолетия, если они учатся на очном отделении в ссузе или вузе. Но не более чем до 23 лет включительно.

При этом, общественники отмечают, что на фоне пандемии власти поддержали население с детьми. В частности, трёхмесячной и единовременной выплатами. Такую помощь авторы обращений назвали значимой, но недостаточной: нужны постоянные меры поддержки, считают они. Это связано с тем, что многие семьи из-за распространения коронавируса и сопутствующих ограничений оказались за чертой бедности, подчеркивается в обращениях.

Предлагаемые меры помогут не только многодетным семьям. Но и тем, которые воспитывают одного или двух детей. Например, в случае ежемесячных выплат в размере МРОТ на каждого из них родителям будет легче решиться на рождение ещё одного ребёнка, заявила в беседе с NEWS.ru председатель АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!» Надежда Жилина.

Каждого ребёнка нужно одевать, кормить, давать достойное образование. Его нужно вывести в люди. Доходы на каждого ребёнка должны быть одинаковые. Чтобы каждому ребёнку можно было предоставить одинаковые меры поддержки, обеспечить их потребности. Государство же сейчас в основном ставит целью, чтобы в семье было минимум двое детей и принимает соответствующие меры. Надежда Жилина председатель АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!» председатель АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В вопросе повышения рождаемости властям следует сделать ставку именно на многодетную семью, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что президент России Владимир Путин в 2012 году в послании Федеральному собранию заявил о необходимости сделать нормой семью с тремя детьми.

Уже полностью сформирован консенсус, что решить проблемы демографии можно исключительно через увеличение числа многодетных семей. Для естественного воспроизводства населения в стране коэффициент рождаемости должен составлять минимум 2,4 — среднее количество детей на женщину фертильного возраста. Тогда как в настоящее время он 1,5. Через пять лет естественная убыль населения будет около полумиллиона человек в год. Поэтому мы двумя детьми, даже если все семьи станут двухдетными, никак не остановим вымирание страны. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По данным Росстата, численность населения России на начало 2020 года составляла 146,7 млн человек. Согласно пессимистичному прогнозу службы, в 2030 году в стране будет 139,7 млн человек.

Демографическая ситуация в 2020-е годы может оказаться хуже самых неприятных прогнозов государства. Так, в 2016 году Росстат в мрачном сценарии ожидал, что в 2019 году убыль населения составит 265 тысяч человек. Тогда как по факту она составила 316 тысяч. Таким образом, фактические цифры убыли оказались больше на 50 тысяч.