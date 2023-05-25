«Мне попробуйте рот закрыть»: Пригожин отреагировал на увольнение Долгова Пригожин обещал помочь уволенному из-за интервью с ним журналисту Долгову

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Евгений Пригожин

Связанный с ЧВК «Вагнер» российский предприниматель Евгений Пригожин в разговоре с NEWS.ru предложил владельцам проекта «Телега Online», уволившим журналиста Константина Долгова после интервью с бизнесменом, попробовать закрыть рот ему. Он отметил, что в курсе об увольнении Долгова и обещал помочь ему.

Я только что узнал об этом, потому что Долгов мне не жаловался. Безусловно, я окажу ему помощь, но что касается его увольнения из-за моего интервью, мне попробуйте рот закрыть и будем внимательно смотреть, как вы это сделаете. Думая, что оказываете услугу власти, вы ей гадите! А Долгов – молодец, все вопросы задал правильно, на которые нужны ответы. И власть там никак не была дискредитирована, были дискредитированы бюрократы, которые проникли во власть, — сказал Пригожин.

Ранее журналист Константин Долгов сообщил, что его уволили из проекта «Телега Online» за недавнее интервью со связанным с ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным. В своем Telegram-канале Долгов пояснил, что на следующий день после выхода интервью старший продюсер стрим-шоу сообщил ему, что проект больше не нуждается в услугах журналиста. Долгов уточнил, что его увольнение последовало после «звонка сверху».