https://static.news.ru/photo/0fe6b134-4caa-11ea-8221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложили рассмотреть возможность внесения изменений в пенсионное законодательство в части дополнительных льгот для профессиональных охранников и разрешить им досрочно выходить на пенсию при достижении возраста 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. С соответствующей инициативой (текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru) выступило общественное движение «За безопасность».

Эксперты по безопасности пояснили, что сегодня на рынке охранных услуг трудятся сотни тысяч человек, но только малая часть из них являются профессиональными охранниками, которые каждый день подвергают себя риску, выполняя опасную работу. Главным образом речь идет об охранниках, имеющих 6-й разряд, разрешающий работу с огнестрельным оружием. Охранники, обладающие этим разрядом, охраняют человеческие жизни и особо ценные грузы.

Профессиональные охранники, имеющие 6-й разряд и отработавшие без перерыва не менее 15 лет, должны иметь возможность претендовать на льготы, предусмотренные пенсионным законодательством. Охранники, чья работа связана с защитой жизней и здоровья других людей, рискуют не меньше сотрудников правоохранительных органов, однако, учитывая их службу в частных предприятиях, они не имеют никаких льгот, что подрывает мотивацию совершенствоваться и профессионально расти, — полагает руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Он добавил, что для получения 6-го разряда охранники должны пройти сложное обучение, ежегодно оплачивать дорогостоящую лицензию, но не каждый специалист готов совершенствоваться, не видя перспектив в будущем.