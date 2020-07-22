Мишустин сообщил, что вакцина от COVID-19 появится осенью

https://static.news.ru/photo/33789b70-cbf9-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская вакцина от коронавируса может быть получена уже осенью. По его словам, четыре вакцины от COVID-19 уже доказали свою безопасность, по двум из них испытания находятся на финальной стадии.

Четыре вакцины, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два учреждения также готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток, — цитирует ТАСС Мишустина.

Выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, премьер выразил надежду, что осенью Россия получит «свою надёжную вакцину от коронавируса». Он также добавил, что российская система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии.

Как писал NEWS.ru, первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов сообщил об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции и о том, что вакцина готова. По его словам, на момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Окончательные оценки результатов испытаний учёными Национального исследовательского центра уже сделаны.