Мишустин уже не технический премьер?

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин планирует провести встречи со всеми парламентскими фракциями. Иными словами, его новая, скорее, уже политическая миссия, которая еще недавно считалась привилегией одного только президента, свидетельствует, что компетенция главы кабинета министров выходит за традиционные рамки чисто технического премьерства.

Действительно, за три года своей работы в Белом доме Михаил Владимирович проявил себя как в высшей степени квалифицированный профессионал, на долю которого, помимо решения обычных проблем поддержания национальной экономики и достижения стабильного роста, выпала и пандемия COVID-19 с незапланированным локдауном, и обеспечение проведения СВО, что потребовало дополнительного напряжения всего механизма управления страной и частичного перевода промышленности на военные рельсы. И это притом, что задачи по цифровизации управления экономикой никто не отменял, а проблема ускоренного импортозамещения в прорывных отраслях после 24 февраля встала в полный рост.

Между тем на понедельник назначена встреча Мишустина с фракцией «Единой России», а затем под сводами Госдумы же премьер проведет переговоры с депутатами от ЛДПР. Сам факт, что с наследниками Жириновского глава правительства обменяется мнениями раньше, чем с теми же коммунистами, может быть расценен как очевидная попытка поддержать престиж партии на явном перепутье.

Тем более что Леонид Слуцкий выступил инициатором сплочения всех политических партий в рамках инициативы «Плечом к плечу» ради поддержки СВО. А премьер у нас, как известно, еще и возглавляет Координационный комитет по обеспечению проведения спецоперации. Впрочем, 15 и 16 марта придет очередь встретиться ему лицом к лицу и с остальными парламентариями — коммунистами, справедливороссами и «новыми людьми».

Фото: duma.gov.ru Михаил Мишустин

Традиционно премьер проводит переговоры с фракциями накануне своего переназначения или выступления с ежегодными отчетами. Таким образом, оппозиционные депутаты имеют возможность заранее выпустить пар и сгладить острые углы своих позиций, а заодно выступить с персональной критикой особо непопулярных министров. А правящая партия использует такие беседы для того, чтобы лишний раз зарезервировать свою поддержку правительству.

На этот раз нет ни кадровых решений, ни близкого по времени премьерского отчета. И, видимо, такой парламентский марафон обмена мнениями должен продемонстрировать скептикам не только возросший уровень доверия президента премьеру, но и расширение роли Михаила Владимировича в сфере политических коммуникаций. Понятно, что смысловым центром такого общения будут проблемы СВО и возможная роль партий в сплочении общества на благо достижения ее целей.

К тому же уже не за горами осенние выборы губернаторов и региональных законодательных собраний, а у партий есть и материальные проблемы, которые они, видимо, хотели бы решить при поддержке правительства. Не исключено, что у депутатов найдется немало вопросов по поводу давно прогнозируемых перестановок в правительстве. Словом, тем для бесед за плотно закрытыми дверями хватит с лихвой.

Однако уже первая информация о намеченных переговорах премьера с парламентскими фракциями дала пищу для любимых в околополитологических кругах разговоров о возможном преемнике главы государства. Вот и расширение функций премьера было воспринято также как признак повышения личного рейтинга Мишустина в виртуальном списке таких кандидатов. Но вот то, что авторитет Мишустина действительно укрепляется, это бесспорный факт.

И то, что ему все чаще поручается выполнение ответственных дипломатических миссий от Минска до Душанбе, тоже факт. Мишустин находится в постоянном взаимодействии со своими китайскими коллегами. И понятно, успех визита в Россию председателя Си зависит и от уровня взаимопонимания Мишустина с Ли Цяном, новым главой китайского госсовета.