Мишустин назначил нового главу ФОМС Главой Федерального фонда ОМС назначен Илья Баланин

Кресло главы федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) занял бывший заместитель ярославского губернатора Илья Баланин, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кадровые перестановки в фонде произошли после перехода бывшей главы ФОМС Елены Черняковой на пост замруководителя Росстата.

Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области, в 2016 году стал зампредом правительства Ярославской области, а в 2019 стал замгубернатора этого региона.

Ранее стало известно о том, что ПФР, Фонд соцстрахования (ФСС) и ФОМС могут объединить в одну структуру, что позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки и избежать бумажной волокиты. Государство, в свою очередь, сможет сэкономить 120 млрд рублей.