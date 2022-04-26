Кресло главы федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) занял бывший заместитель ярославского губернатора Илья Баланин, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кадровые перестановки в фонде произошли после перехода бывшей главы ФОМС Елены Черняковой на пост замруководителя Росстата.
Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
Баланин родился в 1976 году. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил департаментом финансов администрации Костромской области, в 2016 году стал зампредом правительства Ярославской области, а в 2019 стал замгубернатора этого региона.
Ранее стало известно о том, что ПФР, Фонд соцстрахования (ФСС) и ФОМС могут объединить в одну структуру, что позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки и избежать бумажной волокиты. Государство, в свою очередь, сможет сэкономить 120 млрд рублей.