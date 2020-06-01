Миронов предложил расформировать ФОМС и подчинить Роспотребнадзор Минздраву

https://static.news.ru/photo/6d5c9694-a41b-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и подчинить Роспотребнадзор Министерству здравоохранения.

Это необходимо для совершенствования системы здравоохранения, недостатки которой проявились в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе политического движения.

Сейчас у Минздрава сосредоточены функции по нормативно-правовому регулированию, в то время как деньгами и вертикалью управления располагает ФОМС. При этом «прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется», отметил Миронов.

По его мнению, такая система управления, а также факт осуществления эпидемиологического надзора не зависящими от Минздрава структурами Роспотребнадзора «привели к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь».

Вместо ФОМСа лидер справедливороссов предложил использовать бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и ввести в структуре Минздрава должность первого замминистра, который выполнял бы функции главного санитарного врача страны.

Кроме того, Миронов предложил создать подведомственную правительству государственную корпорацию, которая отвечала бы за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее, как писал NEWS.ru, Миронов уже озвучивал идею о ликвидации ФОМС. Он также призывал увеличить финансирование здравоохранения до 7% ВВП и повысить зарплату врачам.