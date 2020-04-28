Минздрав обязал врачей делить смерти «от коронавируса» и «с коронавирусом»

https://static.news.ru/photo/5b1ddd04-894e-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России представил новые рекомендации для медицинских работников. Одним из пунктов документа стало обязательное разделение смертей от коронавируса и от сопутствующих заболеваний.

Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свертывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции, — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также добавили, что наиболее частым осложнением является острый респираторный дистресс-синдром.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве начали изучать эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19. Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия с апреля 2020 года.