Минздрав и Минпромторг поддержали онлайн-продажу рецептурных лекарств

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступили за начало дистанционной продажи рецептурных препаратов, но только после того, как все категории лекарств будут маркированы и в обороте не останется немаркированных партий продукции.
Касаемо продажи рецептурных препаратов, обязательно сегодня вся отрасль должна перейти на маркировку. Сегодня в рынке еще продолжают вращаться препараты немаркированные. И это важный момент отслеживания для безопасности, — сказал Мурашко после завершения основной сессии форума «Биотехмед».
По словам Мантурова, после того, как с помощью системы маркировки стала понятна процедура прослеживаемости и движения лекарств до розницы, можно уже принимать дальнейшие решения.
Всю процедуру доставки их в аптеки. По мере совершенствования системы мы с коллегами будем вырабатывать решения, — пояснил глава Минпромторга.
Мантуров также отметил, что правительство изучит вопрос о том, чтобы разрешить продавать через Интернет рецептурные препараты.
Решение было принято в мае, и уже безрецептурные лекарства продаются через интернет-магазины. Поэтому, думаю, когда-то и наши коллеги должны нас поддержать, в обозримом будущем будет принято такое решение, — пояснил Мантуров.
Он также напомнил, что уже сейчас введена система маркировки лекарств, которая позволяет увеличить прослеживаемость препаратов, а вскоре и вовсе не будет большой разницы, где приобрести лекарство, в аптеке или с доставкой на дом. Решение будет вырабатываться по мере совершенствования системы пояснил министр торговли.
Как писал NEWS.ru, ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.