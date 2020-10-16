Минздрав и Минпромторг поддержали онлайн-продажу рецептурных лекарств

https://static.news.ru/photo/1332ea8c-0fd3-11eb-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступили за начало дистанционной продажи рецептурных препаратов, но только после того, как все категории лекарств будут маркированы и в обороте не останется немаркированных партий продукции.

Касаемо продажи рецептурных препаратов, обязательно сегодня вся отрасль должна перейти на маркировку. Сегодня в рынке еще продолжают вращаться препараты немаркированные. И это важный момент отслеживания для безопасности, — сказал Мурашко после завершения основной сессии форума «Биотехмед».

По словам Мантурова, после того, как с помощью системы маркировки стала понятна процедура прослеживаемости и движения лекарств до розницы, можно уже принимать дальнейшие решения.

Всю процедуру доставки их в аптеки. По мере совершенствования системы мы с коллегами будем вырабатывать решения, — пояснил глава Минпромторга.

Мантуров также отметил, что правительство изучит вопрос о том, чтобы разрешить продавать через Интернет рецептурные препараты.

Решение было принято в мае, и уже безрецептурные лекарства продаются через интернет-магазины. Поэтому, думаю, когда-то и наши коллеги должны нас поддержать, в обозримом будущем будет принято такое решение, — пояснил Мантуров.

Он также напомнил, что уже сейчас введена система маркировки лекарств, которая позволяет увеличить прослеживаемость препаратов, а вскоре и вовсе не будет большой разницы, где приобрести лекарство, в аптеке или с доставкой на дом. Решение будет вырабатываться по мере совершенствования системы пояснил министр торговли.

Как писал NEWS.ru, ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.