Минюст потребовал запретить ЛГБТ в России: что сказали Милонов и Мизулина Минюст РФ направил в суд иск о признании ЛГБТ-движения экстремистским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции России требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ на территории страны. Что будет грозить его представителям и как сейчас наказывается пропаганда ЛГБТ в России?

Что заявили в Минюсте РФ

Как сообщили в ведомстве, иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и о его запрете уже направлен в суд.

«В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“ от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — пояснили в министерстве.

Что будет с ЛГБТ в России

За совершение преступлений экстремисткой направленности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 136, 148, 149,212, 239, 278–280, 282–2822, 357 УК, а также статьями 105, 111, 112, 115–117, 119, 141–1421, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 336 УК, если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

Если Верховный суд удовлетворит иск Минюста, то в России будет запрещена любая ЛГБТ-символика, а за участие в движении будет грозить уголовная ответственность.

Как сейчас наказывают в России за пропаганду ЛГБТ

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

«В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях включены статьи 6.21 „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола“, 6.21.1. „Пропаганда педофилии“, 6.21.2. „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол“», — отмечается на сайте МВД РФ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых составляют 50 000 — 100 000 рублей, среди несовершеннолетних — 100 000 — 200 000 рублей. Для бизнеса предусмотрены штрафы от 800 000 до 5 000 000 рублей или приостановка работы на срок до 90 суток в зависимости от состава преступления.

Статья 6.21.1 устанавливает наказание за пропаганду педофилии: распространение информации, «направленной на обоснование и оправдание педофилии или формирование привлекательности педофилии либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии». Штраф для граждан составляет 800 000 рублей.

Статья 6.21.2 содержит штрафы и иные последствия за распространение среди несовершеннолетних информации, которая «демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения или способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Как на инициативу Минюста отреагировал Милонов и Мизулина

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в комментарии NEWS.ru поддержал инициативу Минюста.

«Конечно, конечно, надо признавать экстремистским и запрещать. Мало того, что это движение является богомерзким явлением, так их идеология отрицает конституционные основы российского государственного строя, так как в Конституции РФ заложен принцип уважения семьи, что семья — это союз мужчины и женщины. А ЛГБТ-движение требует радикального изменения строя, радикального признания иных форм семьи», — подчеркивает депутат.

Парламентарий добавил, что ЛГБТ-движение — это радикальное политическое течение.

«Поэтому ЛГБТ-движение — экстремисты. Дело не в нашей любви-нелюбви, у них идеология экстремистская, дело в ней, а не в ориентации. Это радикальное политическое течение», — констатировал Милонов.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале приветствовала действия Минюста.

«Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного интернета, принимавших участие в подготовке этого исторического события. Работаем», — написала она.

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