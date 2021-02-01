Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО

Требование сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям пересмотрит Минтранс РФ. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
По информации ведомства, в связи с тем, что вокруг пунктов техосмотра в настоящее время часто наблюдается плотная застройка,
Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения, - сообщили в Минтрансе.
Кроме того, в министерстве планируют внести изменения в требования к "производственно-технической базе" пунктов техосмотра, поскольку для их соблюдения необходимо вкладывать деньги и переоборудовать служебные помещения.
Предполагается, что скорректированный приказ вступит в силу 1 сентября текущего года.
С 1 марта в России начнут действовать изменения в правила ТО. В числе прочего - невозможность купли-продажи диагностической карты без предъявления автомобиля. Сами карты будут оформляться в электронно виде с обязательной фотосъемкой транспортного средства. По координатам снимка будет понятно, где находился автомобиль, а операторы должны будут предоставить координаты пункта техосмотра.
Ранее NEWS.ru писал, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвященные этому пункты документа, ранее утвержденного правительством, вступили в силу 1 февраля.