Минометчики ВС РФ уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны РФ

В приграничных районах Курской области расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские военнослужащие скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня и успешно отработали по целям.

Расчеты 120-мм минометов «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области, — проинформировало ведомство.

В министерстве пояснили, что расчеты минометов «Сани» работают в режиме «кочующих» орудий. Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Это позволяет минометчикам поражать живую силу и технику противника, наносить упреждающие удары и своевременно срывать планы нападений.

Ранее в Сети появилось видео, снятое спецназовцами РФ внутри подбитого под Авдеевкой в начале марта американского танка Abrams. Российские бойцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до боевой машины для ее осмотра и сбора образцов техники для командования.

Telegram-канал «Работайте, братья!» публиковал ролик, на который попало уничтожение американского танка M1 Abrams у Авдеевки в конце февраля. На представленных кадрах можно увидеть, как FPV-дрон попадает в корму башни танка, где находятся боеприпасы. Последующее возгорание, предположительно, указывает на подрыв боекомплекта.