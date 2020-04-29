Минобороны предусмотрело манёвры по весеннему призыву в ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5aec8448-8a48-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ предусмотрело меры, которые могут быть применены во время весеннего призыва, если ситуация в регионах из-за коронавируса ухудшится.

В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность манёвра призывными ресурсами, — говорится на сайте Минобороны РФ.

Призывники во время мероприятий призыва, а также по пути в места прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками. Они будут в обязательном порядке протестированы на наличие коронавируса.

До военных комиссариатов доведён алгоритм действий при выявлении у сотрудников или призывников коронавирусной инфекции, проведены занятия по организации работы сборного пункта, проверена готовность изоляторов, — отмечается в сообщении.

Сборные пункты укомплектованы запасами медицинских масок, тест-системами и средствами для дезинфекции. При необходимости военное ведомство сможет реагировать на изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении.

NEWS.ru писал, что военных учебных заведениях выявлено более 2600 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.