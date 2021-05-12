Милонов назвал факторы для мгновенного отзыва лицензии на оружие

https://static.news.ru/photo/464f371a-adbc-11e9-9a03-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

В случае выявления алкоголизма или наркомании у человека, получившего право на владение оружием, у него следует немедленно отзывать лицензию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

По мнению Милонова, тестирование на зависимость от препаратов у обладателя лицензии на оружие должно проходить регулярно, любое наличие в крови запрещённых веществ будет означать отъём лицензии.

Любое наличие запрещённых веществ в крови человека, признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики, — всё. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Психиатр должен будет выписывать такую же «чёрную метку» тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм. Потому что хронический алкоголизм и оружие тоже до добра не доводят, — заявил Милонов.

Также депутат считает, что лицензию не следует выписывать 18-летним, как это происходит сейчас.

Ему оно просто не надо — зачем ему нужно оружие? У него в голове ещё дурь. И оружие ему эту дурь не выбивает, а наоборот... Самооборона? Пусть баллончик перцовый купит и ходит себе спокойно. Если говорить про охоту, даже охотничье оружие требует некой ответственности. С другой стороны, а что у нас, все охотники, что ли? Большинство так называемых охотников никогда в жизни на охоте не были и правильно делали. Потому что если бы они все пошли на охоту, они всех зверей бы поубивали и себя бы заодно, — сказал Милонов.

Оптимальным возрастом для старта выдачи лицензий на владение оружием депутат считает 21 год.

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