МИД РФ дал один совет россиянам при планировании поездок за рубеж МИД РФ посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам при планировании поездок за рубеж необходимо ознакомиться с информацией о возможных или реальных угрозах безопасности, соответствующую рекомендацию в комментарии РИА Новости дал МИД РФ. Ведомство посоветовало проверять сообщения дипломатических ресурсов о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке.

Актуализированные материалы <...> регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса — мобильного приложения «Помощник за рубежом», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Так, на сайте и в мобильном приложении ДСКЦ можно ознакомиться с информацией об отказах авиакомпании «Турецкие авиалинии» на транзит пассажиров в Аргентину через Стамбул, а также узнать актуальную информацию для альпинистов и горных туристов, которые отправляются в Киргизию. Ведомство также напомнило о круглосуточных телефонах экстренной связи в посольствах и консульствах на случай чрезвычайных ситуаций. Они также размещены на официальных сайтах.

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