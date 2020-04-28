МГУ, «Вектор» и СО РАН объединят усилия в борьбе с Covid-19

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Учёные из МГУ им. М.В.Ломоносова, государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) объединятся в консорциум для создания вакцины против коронавируса. Руководители учреждений подпишут соглашение 28 апреля в дистанционном формате.

Мы подписываем с «Вектором», Сибирским отделением и Московским университетом создание консорциума, рабочей группы по исследованию и созданию вакцин против данного вируса, — сказал в эфире телеканала «Россия-24» ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, МГУ предоставит для биологов и вирусологов мощности своего суперкомпьютера «Ломоносов», который обеспечит для новой вакцины подбор компонентов, так называемый докинг.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству представить доклад о плане разработки вакцин против коронавируса. По словам Путина, срок исполнения поручения назначен до 30 апреля 2020 года. Помимо этого, кабинету министров было поручено принять меры по медикаментозной профилактике медицинских работников и других лиц. Отчёт на эту тему должен быть предоставлен не позднее 15 мая.